Архитектурная фирма 3XN / GXN обнародовала дизайн для нового нейтрального к окружающей среде отеля Green Solution House. При строительстве используют только экологичные материалы и откажутся от распространенных стали и бетона. Больше о наиболее экологичном отеле в Дании – читайте в материале.

Отель построят в городе Ронне, что на датском острове Борнхольм, информирует Archdaily.

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Закончить строительство планируют летом 2021, а новое помещение будет содержать 24 комнаты для гостей, конференц-зал и спа на крыше. Здание будет иметь положительный углеродный след при строительстве – новинка в датских коммерческих зданиях.



Сооружение не только безвредно для экологии, но и будет улучшать ее / Фото Archdaily

Разработчики будут использовать много древесины и откажутся от стали и бетона, ведь на изготовление именно этих двух строительных материалов приходится 16% от мировых выбросов CO2 в атмосферу.



Не только облицовка, но и каркас здесь будет из дерева / Фото Archdaily

Кроме создания основы для успешного бизнеса, я надеюсь, что новый проект может помочь показать другим потенциал деревянного строительства,

– рассказал проектант.

Несмотря на пандемию и проблемы в рентабельности гостиничного бизнеса, разработчики надеются на большое количество клиентов.



Остров Бернхольм – один из самых чистых регионов Дании / Фото Archdaily

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Все материалы, которые используют при строительстве можно переделать. Также строители используют мусор из местных гранитных карьеров в Борнхольме, для украшения зала для переговоров.