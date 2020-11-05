Підхід "нульового сміття", будівництво з переробленої деревини та енергосистеми з низьким ступенем удару поєднуються в Huemules Reserva de Montana –тризірковому геодезичному купольному готелі, який розташований у природному заповіднику в Ескелі.

Еко-курорт був побудований на віддаленій території площею 6 тисяч гектарів, що належить групі Estancia Huemules. Після перетворення землі в гірський заповідник сімейна компанія наглядала за розробкою малоефективних геодезичних купольних номерів, побудованих місцевими майстрами з природних матеріалів, пише видання Inhabitat.

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Раніше цей гірський заповідник використовувався, як пасовище для великої рогатої худоби протягом понад 100 років. Група Estancia Huemules обрала геодезичні куполи для проживання завдяки довговічності конструкцій та стійкості до кліматичних екстремумів у Патагонії.



Всередині готелю – невеликі та затишні номери / Фото Inhabitat

В рамках зобов'язань екологічного курорту щодо сталого розвитку, готель використовує вдосконалену систему очищення стічних вод для очищення відходів перед їх скиданням у навколишнє середовище.



Концепція куполу має подвійний сенс / Фото Inhabitat

Деревина місцевого виробництва була використана для будівництва настилів, кухні та меблів, тоді як мертва деревина використовується в енергоефективних плитах з низьким споживанням. Органічні відходи компостуються на місці для використання на городі.