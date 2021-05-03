Общественная организация Projekt Burma пытается улучшить жизнь малообеспеченных людей в Бирме. Ранее организация открыла школу, а теперь очередь дошла и до больницы.

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Новый госпиталь построен в селе Мадьизин. Для них медицинский центр был крайне актуальным – существующее здание было в полуразрушенном состоянии, а в ближайшую больницу нужно было ехать 3 часа на мопеде.

Новая больница в пустыне / Фото Archdaily

Сбор средств и планирование проекта площадью 515 квадратных метров заняли 5 лет. Здесь есть 20 коек, полностью оборудованный операционный зал, родильный зал и лаборатория. Сейчас небольшой госпиталь обслуживает 20 тысяч человек из 20 общин.

Место, где каждый получит помощь / Фото Archdaily

Участие в проекте приняли и немецкие врачи, которые передали оборудование и курировали планирования больницы.

Эта больница – вдохновляющий пример совместных усилий ради благородной цели.