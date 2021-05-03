Громадська організація Projekt Burma намагається будь-що покращити життя малозабезпечених людей у Бірмі. Раніше організація відкрила школу, а тепер черга дійшла і до лікарні.

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Новий госпіталь збудований у селі Мадьїзін. Для них медичний центр був вкрай актуальним – існуюча будівля була в напіврозваленому стані, а до найближчої лікарні потрібно було їхати 3 години на мопеді.

Нова лікарня у пустелі / Фото Archdaily

Збір коштів та планування проєкту площею у 515 квадратних метрів зайняли 5 років. Тут є 20 ліжок, повністю обладнаний операційний зал, пологовий зал та лабораторія. Зараз невеликий госпіталь обслуговує 20 тисяч людей з 20 громад.

Місце, де кожен отримає допомогу / Фото Archdaily

Участь в проєкті взяли і німецькі лікарі, які передали обладнання та курували планування лікарні.

Ця лікарня – надихаючий приклад спільних зусиль заради благородної мети.