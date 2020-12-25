Дворцы всегда олицетворяют историю и постоянство. В этих зданиях время словно замерло в попытке удержать дух своих бывших жителей. Как в Берлине дворец превратили в новое впечатляющее пространство для искусства, культуры и науки – читайте в материале.

Здание является частичной реконструкцией королевского дворца семьи Гогенцоллернов, которые правили королевством Пруссия. Теперь в нем разместился музей Форума Гумбольдта, передает Dezeen.

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Оригинальный дворец, построенный в 1443 году, сильно пострадал от огня и бомб во время Второй мировой войны. В 1950 году коммунистическое восточнонемецкое правительство разрушило то, что осталось.

Строительство форума Гумбольдта началось в 2012 году / Фото Dezeen

Музей имеет площадь 40 тысяч квадратных метров. Последняя оценка стоимости здания составляет 677 миллионов евро.

Музей стоит рядом с Берлинским собором / Фото Dezeen

Для реконструкции фасадов архитекторы и реставраторы воссоздали 2800 фигур и примерно 22 тысячи различных элементов, учитывая окна, карнизы и колонны.

Главный вход в музей / Фото Dezeen

На первом этаже музея будут происходить различные мероприятия, временные шоу и выставка об истории этого места. Также первый этаж посвящен выставке о Берлине и мире природы.

На верхних этажах разместятся этнографические и азиатские коллекции искусств Берлина. На крыше будет ресторан и смотровая площадка. Для посетителей музей планируют открыть в начале 2021 года.

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