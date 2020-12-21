Китайські архітектори звикли дивувати світ унікальними спорудами. Про новий виставковий центр, магія якого оживає уночі – в нашому матеріалі.

Новий виставковий центр розташований у місті Цзінань. Головна особливість будівлі – сяючий у сутінках фасад, інформує Dezeen.

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Основна конструкція будівлі зібрана з білих перфорованих панелей, тоді як північна сторона виконана як гірський водоспад у поєднанні із зеленою мікротопографією.

Дизайн будівлі вражає / Фото Dezeen

Головний вхід і площа розташовані на західній стороні. Вони оточені геометричними пагорбами, що створює закритий простір та захищає ві впливу навколишнього середовища.

Вхід – ще одна особливість конструкції / Фото Dezeen

Інтер'єр будівлі обрамлений білим перфорованим покриттям, яке освітлює будівлю з настанням сутінків.

Казкове видовище / Фото Dezeen

Унікальні форми та магія світла гарантують виставковому центру у місті Цзінань місце серед найцікавіших культурних споруд світу.