Скеля зі світла: дивовижні фото нового виставкового центру у Китаї
Китайські архітектори звикли дивувати світ унікальними спорудами. Про новий виставковий центр, магія якого оживає уночі – в нашому матеріалі.
Новий виставковий центр розташований у місті Цзінань. Головна особливість будівлі – сяючий у сутінках фасад, інформує Dezeen.
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Основна конструкція будівлі зібрана з білих перфорованих панелей, тоді як північна сторона виконана як гірський водоспад у поєднанні із зеленою мікротопографією.
Дизайн будівлі вражає / Фото Dezeen
Головний вхід і площа розташовані на західній стороні. Вони оточені геометричними пагорбами, що створює закритий простір та захищає ві впливу навколишнього середовища.
Вхід – ще одна особливість конструкції / Фото Dezeen
Інтер'єр будівлі обрамлений білим перфорованим покриттям, яке освітлює будівлю з настанням сутінків.
Казкове видовище / Фото Dezeen
Унікальні форми та магія світла гарантують виставковому центру у місті Цзінань місце серед найцікавіших культурних споруд світу.
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