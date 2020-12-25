Палаци завжди уособлюють історію та сталість. У цих будівлях час ніби завмер у спробі втримати дух своїх колишніх мешканців. Як у Берліні палац перетворили на новий вражаючий простір для мистецтва, культури та науки – читайте у матеріалі.

Будівля є частковою реконструкцією королівського палацу родини Гогенцоллернів, які правили королівством Пруссія. Тепер у ньому розмістився музей Форуму Гумбольдта, передає Dezeen.

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Оригінальний палац, збудований у 1443 році, сильно постраждав від вогню та бомб під час Другої світової війни. У 1950 році комуністичний східнонімецький уряд зруйнував те, що залишилось.

Будівництво форуму Гумбольдта розпочалося у 2012 році / Фото Dezeen

Музей має площу 40 тисяч квадратних метрів. Остання оцінка вартості будівлі становить 677 мільйонів євро.

Музей стоїть поряд з Берлінським собором / Фото Dezeen

Для реконструкції фасадів скульптори та реставратори відтворили 2800 фігур та приблизно 22 тисячі різних елементів, враховуючи вікна, карнизи та колони.

Головний вхід у музей / Фото Dezeen

На першому поверсі музею будуть відбуватися різноманітні заходи, тимчасові шоу та виставка про історію цього місця. Також перший поверх присвячений виставці про Берлін та світ природи.

На верхніх поверхах розмістяться етнографічні та азіатські колекції мистецтв Берліна. На даху буде ресторан та оглядовий майданчик. Для відвідувачів музей планують відкрити на початку 2021 року.

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