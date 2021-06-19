Персеполис – это древний город в Иране, который сейчас находится под охраной ЮНЕСКО. Недавно это место получило новый невероятный вход.

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Входной павильон – это оупен-спейс площадью 200 квадратных метров, моделирование которого благодаря работе с осями вызывает восторг.

Форма проекта поражает​ / Фото Archdaily

Вдвойне изогнутая поверхность делит пространство на 3 основные зоны: вход, VIP-комнату для гостей и основной зал, который является главной частью проекта и обеспечивает место для сбора различных культурных мероприятий, таких как выставки, лекции, встречи книгоиздателей и тому подобное.

Уникальная конструкция​ / Фото Archdaily

При строительстве павильона использовали алюминий, дерево и стекло. С подхода рационализации из-за ограниченного бюджета вдвойне изогнутая поверхность превращается в плоскостные четырехугольные панели для простой конструкции.

Полная интеграция в окружающую среду​ / Фото Archdaily

Новый вход в Персеполис – это прекрасный пример общественного пространства, которое не требует больших затрат, но ничем не уступает проектам с большим бюджетом.