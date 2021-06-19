Персеполіс – це стародавнє місто в Ірані, яке зараз перебуває під охороною ЮНЕСКО. Нещодавно це місце отримало новий неймовірний вхід.

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Вхідний павільйон – це оупен-спейс площею 200 квадратних метрів, моделювання якого завдяки роботі з осями викликає захват.

Форма проєкту вражає / Фото Archdaily

Подвійно вигнута поверхня ділить простір на 3 основні зони: вхід, VIP-кімнату для гостей та основний зал, який є головною частиною проєкту та забезпечує місце для збору різноманітних культурних заходів, таких як виставки, лекції, зустрічі книговидавців тощо.

Унікальна конструкція / Фото Archdaily

При будівництві павільйону використовували алюміній, дерево та скло. З підходу раціоналізації через обмежений бюджет подвійно вигнута поверхня перетворюється на площинні чотирикутні панелі для простої конструкції.

Повна інтеграція в довкілля / Фото Archdaily

Новий вхід в Персеполіс – це чудовий приклад громадського простору, якийне потребує великих витрат, але нічим не поступається проєктам з великим бюджетом.