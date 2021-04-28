Компания DepA Architects, основанная в Порту, расширила и отремонтировала традиционный португальский дом. Архитекторы изменили план этажа и усовершенствовали цветовую палитру.

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Кроме этого в доме, который расположен в северном районе Порто, добавили пристройку. Она расширила возможности дома по взаимодействию с садом.

Неприхотливый фасад / Фото Dezeen

После работы архитекторов и команды от оригинального двухэтажного дома остался только бетон.

Цветовая гамма выдержана во всем доме / Фото Dezeen

Этот небольшой дом мало чем отличается от сотен подобных, но именно они создают идентичность города.

В доме нет никаких лишних деталей / Фото Dezeen

Этот дом – прекрасная демонстрация португальских традиций, которые со временем не теряют актуальности.