Компания DepA Architects, основанная в Порту, расширила и отремонтировала традиционный португальский дом. Архитекторы изменили план этажа и усовершенствовали цветовую палитру.
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Кроме этого в доме, который расположен в северном районе Порто, добавили пристройку. Она расширила возможности дома по взаимодействию с садом.
Неприхотливый фасад / Фото Dezeen
После работы архитекторов и команды от оригинального двухэтажного дома остался только бетон.
Цветовая гамма выдержана во всем доме / Фото Dezeen
Этот небольшой дом мало чем отличается от сотен подобных, но именно они создают идентичность города.
В доме нет никаких лишних деталей / Фото Dezeen
Этот дом – прекрасная демонстрация португальских традиций, которые со временем не теряют актуальности.