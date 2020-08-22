Проектирование метеорологической станции в местах, где выживание человека затруднено из-за сурового климата – сложная задача. Впрочем этот современный исследовательский центр в Антарктиде ломает все шаблоны относительно изучения земных полюсов. В частности здесь обустроят интернет-кафе и просторную гостиную.

Новая исследовательская станция принадлежит Бразилии, а расположена на острове короля Георга, сообщает Archdaily.

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Новая станция Comandante Ferraz будет построена на основе старой, которую опустошил пожар в 2012 году. Это единственная бразильская научно-исследовательская станция в Антарктиде. Она была основана в 1984 году, а до пожара на ней постоянно проживало 100 человек.



Так выглядит станция после реконструкции / Фото Archdaily

Новый проект предусматривает почти полную перестройку станции, которая теперь станет экологической. Чтобы повысить энергетическую независимость станции, территорию дополнили солнечными панелями на севере и ветровыми турбинами на юго-западе.



Верхняя часть станции расположена на небольшом возвышении / Фото Archdaily

Сама станция состоит из двух отдельных одноэтажных помещений. Комнаты жильцов, прачечной, столовой и гостиной разместят в верхнем блоке. Нижняя часть вмещает 3 лаборатории, рабочие кабинеты и разнообразные технические помещения.



Из-за промерзшего грунта, классические фундаменты в Антарктиде невозможны / Фото Archdaily

В этом же блоке есть зоны отдыха и аудитории, кинозал, интернет-кафе и библиотека.

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Станция расположена в живописном месте / Фото Archdaily