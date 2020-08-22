Проєктування метеорологічної станції в місцях, де виживання людини ускладнене через суворий клімат – складне завдання. Втім цей сучасний дослідницький центр в Антарктиді ламає усі шаблони стосовно умов проживання під час вивчення земних полюсів. Зокрема тут облаштують інтернет-кафе та простору вітальню.

Нова дослідницька станція належить Бразилії, а розташована на острові короля Георга, повідомляє Archdaily.

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Нова станція Comandante Ferraz буде збудована на основі старої, котру спустошила пожежа у 2012 році. Це єдина бразильська науково-дослідна станція в Антарктиді. Вона була заснована у 1984 році, а до пожежі на ній постійно проживало 100 осіб.



Так виглядає станція після реконструкції / Фото Archdaily

Новий проєкт передбачає майже повну перебудову станції, яка тепер стане екологічною. Щоб підвищити енергетичну незалежність станції, територію доповнили сонячними панелями на півночі та вітровими турбінами на південному заході.



Верхня частина станції розташована на невеликому узвишші / Фото Archdaily

Сама станція складається з двох окремих одноповерхових приміщень. Кімнати мешканців, пральні, їдальні та вітальні розмістять у верхньому блоці. Нижня частина вміщає з лабораторії, робочі кабінети та різноманітні технічні приміщення.



Через промерзлий грунт, класичні фундаменти в Антарктиді неможливі / Фото Archdaily

В цьому ж блоці є зони відпочинку та аудиторії, кінозал, інтернет-кафе та бібліотека.

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Станція розташована в мальовничому місці / Фото Archdaily