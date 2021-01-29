Близький Схід – це розкіш, яка стала частиною життя, а помпезні архітектурні споруди перетворилися у буденність. Про найкращі з них – читайте у матеріалі.

Джерело: 24 канал

Близький Схід – це регіон світу, в якому люблять лакшері-стиль, помпезність та велич. Тут розташована частина надзвичайної архітектури, яка не зможе не зачарувати.

Цікаво Очищення екології: завершується будівництво нечуваного житлового комплексу на острові Тайвань

Fairy Chimney Hotel, Каппадокія

Неймовірний готель у Туреччині вирізаний з конусоподібних гірських утворень. Споруда Fairy Chimney Inn – це будівля чистої фантазії.

Неземний вид готелю / Фото Harmonies

Готель – це частина 1500-річного візантійського монастиря. Інтер'єр перегукується з шепотом ченців, які колись жили там.

Burj Khalifa, Дубай

Багатофункціональний хмарочос, найвища будівля у світі висотою 828 метрів. Розроблений архітектурною фірмою Skidmore, Owings&Merrill, що базується в Чикаго.

Краса та велич / Фото Esquire

У славнозвісній вежі є ще кілька рекордів: найвища окремо стояча споруда, найвища автономна конструкція, найвищий зайнятий поверх та найвищий відкритий оглядовий майданчик у світі.

Мечеть шейха Заїда, Абу-Дабі

Розташована у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, є найбільшою мечеттю в країні. Будівництво тривало 12 років. Площа мечеті 22 412 квадратних метри – це вражаючий пам'ятник, який спроєктував сирійський архітектор Юсеф Абделкі.

У мечеті може перебувати одночасно 41 тисяча людей / Фото CNN

Мечеть в Абу-Дабі – це кропітка праця близько 3 тисяч людей із 38 світових будівельних компаній.

Національний музей Катара, Доха

Музей історії Катару отримав назву "Пустельна Троянда" завдяки своїй унікальній формі – системі з’єднаних між собою дисків. Творцем будівлі є архітектор Jean Nouvel. Площа музею становить 52 тисячі квадратних метрів.

Окрім музею тут є аудиторії, ресторан на даху та ботанічний сад / Фото As architecture

До складу комплексу також входить Королівський палац шейха Абдулли бін Джасіма Аль Тані – історична будівля 20 століття, яка була збережена та реставрована.

Amman Rotana, Амман

Готель Amman Rotana розташований у серці столиці Йорданії і є найвищою будівлею в країні. Також це перший готель-башта. 188-метрова вежа є розробкою Architecture-Studio.

Вежа височіє над горизонтом в Аммані / Фото The Skyscraper Center

Лакшері-готель входить у відому мережу Rotana й має 412 розкішних номерів.

Kingdom Centre, Ер-Ріяд

Центр Царства – 300-метрова вежа, один із знакових символів Саудівської Аравії. Хмарочос розробив принц Аль-Валід бен Талалом. Вежа займає територію площею 100 тисяч квадратних метрів.

Особливістю вежі є перевернута параболічна арка, увінчана громадським мостом на небі / Фото Gulf News

Це багатофункціональний комплекс у якому розміщений торговий центр "Аль-Мамлака" площею 57 тисяч квадратних метрів, офіси, готель Four Seasons Riyadh.

The Bahrain World Trade Center, Манама

Світовий торговий центр Бахрейну – це комплекс веж-близнюків, одне з архітектурних див арабського світу. Особливістю творіння архітектурної студії Atkins є вежі, з’єднані трьома мостами, кожен з яких має вітрову турбіну.

Торговий центр має 240 метрів висоти та 50 поверхів / Фото ArchDaily

Bibliotheca Alexandria, Александрія

Бібліотека у Єгипті – це просто рай для книголюбів. У ній може бути розміщено близько 4 мільйонів томів книг, а основна читальна зала займає 20 тисяч квадратних метрів. Будівля оточена дзеркальним басейном та просторою площею, пішохідний місток пов'язує бібліотеку з сусіднім Олександрійським університетом.

Дизайн бібліотеки креативний та сміливий / Фото CNN

У комплексі є також чотири музеї, планетарій та художні галереї.