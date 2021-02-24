На Алясці реконструювали пошкоджені землетрусом офіси. Після капітального ремонту дев'ятиповерховий офіс Key Bank Plaza, розташований в центрі Анкориджа, буде схожим на льодовик.

Архітектурна фірма Perkins&Will планує відродити офісну будівлю 1970-х років на Алясці, яку зруйнував землетрус магнітудою 7,1 у 2018 році.

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Новий офіс буде мати оновлений інтер'єр та вдосконалені сейсмічні кріплення.

Неймовірна засклена конструкція / Фото Dezeen

Нова сучасна будівля забезпечить зручності майбутнім орендарям, а також послужить пожвавленню зруйнованому центру міста. Капітальний ремонт є першим будівельним проєктом, який буде виконаний у центрі Анкориджа за останні десять років.

Фасад, що імітує льодовик / Фото Dezeen

Основна частина реконструкції передбачає видалення наявного залізобетонного облицювання та його заміну на гладкі кутові скляні плити.

Строгий вигляд величної будівлі / Фото Dezeen

Скління від підлоги до стелі призначене для надання будівлі вигляду льодовика, а ще у такий спосіб приміщення будуть наповнені рідкісним арктичним сонцем.

У споруді продумане максимальне природне освітлення / Фото Dezeen

Ремонт буде завершено висадкою місцевих, стійких до посухи та заморозків рослин та вдосконаленням гірського ландшафту, що оточує будівлю.