Каждый, кто читал исторические и приключенческие романы, представлял себя владельцем величественного замка. Что ж, вскоре чья-то мечта станет реальностью. О замке, который построили еще в Средневековье – читайте в нашем материале.

Замок с благозвучным названием Zocco расположен в Сан-Фелисиано. Это маленький рыбацкий поселок на восточном берегу итальянского озера Тразимено. Хотя историческое здание нуждается в реконструкции, но все равно станет замечательным капиталовложением, сообщает JamesEdition.

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Замок имеет различные типы владений, которые менялись на протяжении веков. Он насчитывает круговую стену, которая ранее выполняла оборонительную функцию и семь башен. Сохранились даже древние портьеры.

Средневековый облик здания завораживает / Фото JamesEdition

Стены замка и все внутренние сооружения полностью подлежат реставрации. Нынешние владельцы этой уникальной недвижимости подали проект реконструкции. Это может стать отличной отправной точкой для любого плана восстановления.

Во времена своего расцвета этот замок был прекрасен / Фото JamesEdition

Историческая застройка имеет площадь 3350 квадратных метров, а размер земельного участка составляет около 6,3 га. Территория замка достигает берегов живописного озера Тразимено.

Невероятная собственность на берегах озера Тразимено / Фото JamesEdition

Стоимость средневекового замка составляет более 2,5 миллиона долларов.

Сооружения Castello di Zocco / Фото JamesEdition

Средневековый замок в Италии – это уникальная возможность перенестись назад на несколько столетий в эпоху рыцарских поединков, а фантастические пейзажи подарят незабываемые мгновения.