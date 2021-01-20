Кожен, хто читав історичні та пригодницькі романи, уявляв себе власником величного замку. Що ж, незабаром чиясь мрія стане реальністю. Про замок, який збудували ще у Середньовіччя – читайте у нашому матеріалі.

Замок із милозвучною назвою Zocco розташований у Сан-Фелісіано. Це маленьке рибальське селище на східному березі італійського озера Тразімено. Хоч історична будівля потребує реконструкції, але все одно стане чудовим капіталовкладенням, повідомляє JamesEdition.

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Замок має різні типи володінь, які змінювались протягом століть. Він налічує кругову стіну, яка раніше виконувала оборонну функцію та сім веж. Збереглися навіть стародавні портьєри.

Середньовічний вигляд будівлі заворожує / Фото JamesEdition

Стіни замку та всі внутрішні споруди повністю підлягають реставрації. Теперішні власники цієї унікальної нерухомості подали проєкт реконструкції. Це може стати чудовою відправною точкою для будь-якого плану відновлення.

У час свого розквіту цей замок був прекрасний / Фото JamesEdition

Історична забудова має площу 3350 квадратних метрів, а розмір земельної ділянки становить близько 6,3 га. Територія замку сягає берегів мальовничого озера Тразімено.

Неймовірна власність на берегах озера Тразімено / Фото JamesEdition

Вартість середньовічного замку становить більше ніж 2,5 мільйони доларів.

Споруди Castello di Zocco / Фото JamesEdition

Середньовічний замок в Італії – це унікальна можливість перенестися назад на кільканадцять століть в епоху лицарських поєдинків, а фантастичні краєвиди подарують незабутні миттєвості.