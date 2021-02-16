В Антверпене состоялось фантастическое переосмысление жилой площади в новый, современный, модернистский дом. Из старого каменного дома выросла стеклянная башня с естественным освещением и прекрасными просторами.

Дом имеет два вектора: традиционный фасад спереди и полностью стеклянные стены, которые выходят на задний двор. Это архитектурное переосмысление старых бельгийских традиций и современного прогресса создало впечатляющий городской дом в Антверпене.

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После реконструкции перед жителями восстал трехэтажный атриум с новыми тенденциями в дизайне и роскошными интерьерами.

Стеклянный фасад таунхауса / Фото Сoolist

Таунхаус отмечается большими комнатами и продуманными пространствами на открытом воздухе.

Невероятные стеклянные двери / Фото Сoolist

Одной из главных проблем бывшего здания было большое количество закрытых пространств и как следствие малое количество солнечного света. Эту проблему решили, объединив меньшие пространства в один большой объем с трехэтажными стеклянными окнами. Когда стеклянные двери открываются, огромное пространство становится центральной историей дома.

Солнечный внутреннее пространство / Фото Сoolist

Новейший дом – это переход от истории к современности. Таунахаус в Антверпене – отличная реставрация, которая демонстрирует современный дизайн и открытую совместную жизнь с огромным уважением к прошлому.