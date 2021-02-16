Перетворення буржуазної кам'яниці на скляний таунхаус: вражаючі фото
В Антверпені відбулося фантастичне переосмислення житлової площі у новий, сучасний, модерністський будинок. Зі старого кам'яного будинку виросла скляна вежа із природним освітленням та чудовими просторами.
Джерело:Сoolist
Будинок має два вектори: традиційний фасад спереду та повністю скляні стіни, які виходять на заднє подвір'я. Це архітектурне переосмислення старих бельгійських традицій і сучасного прогресу створило вражаючий міський будинок в Антверпені.
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Після реконструкції перед жителями повстав триповерховий атріум із новими тенденціями у дизайні та розкішними інтер'єрами.
Скляний фасад таунхаусу / Фото Сoolist
Таунхаус відзначається великими кімнатами та продуманими просторами на відкритому повітрі.
Неймовірні скляні двері / Фото Сoolist
Однією із головних проблем колишньої будівлі була велика кількість закритих просторів і як наслідок мала кількість сонячного світла. Цю проблему вирішили, об'єднавши менші простори в один великий об'єм із триповерховими скляними вікнами. Коли скляні двері відчиняються, величезний простір стає центральною історією будинку.
Сонячний внутрішній простір / Фото Сoolist
Новітній будинок – це перехід від історії до сучасності. Таунахаус в Антверпені – чудова реставрація, яка демонструє сучасний дизайн та відкрите спільне життя із величезною повагою до минулого.
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