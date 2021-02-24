В 2021 году планируется начало строительства Президентского центра Обамы. Он будет расположен в одном из самых красивых парков города и будет иметь замечательный ландшафтный дизайн.

Новый Президентский центр станет культурным, просветительским и образовательным пространством. Он займет часть территории Джексон-парке. Начальные работы могут начаться в апреле 2021 года.

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Президентский центр будет занимать 19,3 акра в Джексон-парке.

По предварительным подсчетам, строительство займет около 4 лет / Фото Archdaily​

Структуры и формы центра будут интегрированы в окружающий парковый пейзаж и вокруг него. Большая часть участка будет оставаться открытым парковым пространством для общества. Проект разработан архитекторами Тодом Циен и студией интерактивного дизайна IDEA.

Это место станет прекрасным дополнением парка / Фото Archdaily

Центр будет включать музей, офисы Фонда Обамы, филиал публичной библиотеки, атлетический центр и место отдыха на природе. На территории центра будут размещены общественная площадь и четыре здания, три из которых частично встроены в землю. Четвертое сооружение, здание музея, разработана как ориентир для Чикаго South Side.

Архитектура устойчивого развития / Фото Archdaily

Дизайн включает возможности для отдыха и предлагает замечательные места для игр как детям, так и взрослым.