У 2021 році планується початок будівництва Президентського центру Обами. Він буде розташований в одному із найкрасивіших парків міста і матиме чудовий ландшафтний дизайн.

Новий Президентський центр стане культурним, просвітницьким та освітнім простором. Він займе частину території Джексон-парку. Попередні роботи можуть розпочатися у квітні 2021 року.

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Президентський центр займатиме 19,3 акра в Джексон-парку.

За попередніми підрахунками, будівництво триватиме близько 4 років / Фото Archdaily

Структури та форми центру будуть інтегровані в навколишній парковий пейзаж та навколо нього. Більша частина ділянки залишатиметься відкритим парковим простором для громади. Проєкт розроблений архітекторами Тодом Цієном та студією інтерактивного дизайну IDEA.

Це місце стане чудовим доповненням парку / Фото Archdaily

Центр включатиме музей, офіси Фонду Обами, філію публічної бібліотеки, атлетичний центр та місце відпочинку на природі. На території центру будуть розміщені громадська площа та чотири будівлі, три з яких частково вбудовані в землю. Четверта споруда, будівля музею, розроблена як орієнтир для Чикаго South Side.

Архітектура сталого розвитку / Фото Archdaily

Дизайн включає можливості для відпочинку та пропонує чудові місця для ігор як дітям, так і дорослим.