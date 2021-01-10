Кожен з нас інколи мріє про місце, де зможе сховатися від усіх турбот та проблем та побути наодинці з собою. Детальніше про особливий японський дім у тихому та особливому місці – у нашому матеріалі.

Хатина розташована на ідилічному острові Хоккайдо, що у Японії. Як повідомляє Beautiful life, місце проєкту насправді унікальне, адже це невеликий відступ у північній частині гірського хребта.

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Проєкт розроблений японською архітектурною студією LEAD.

Особлива форма гірської хатини / Фото Beautiful life

Дизайн зосереджено навколо масивної дерев’яної конструкції кожуха, покритої чорним шифером.

Місце спокою та відпочинку / Фото Beautiful life

Цей проєкт також має на меті не чинити жодного впливу на екологію. Цей елегантний і плавний простір виконаний у мінімалістичному стилі.

Затишне внутрішнє оздоблення / Фото Beautiful life

Конструкція дерев’яної покрівлі побудована з брусів, з'єднаних клеєм і підвішених до центрального бетонного димоходу. Ззовні вона покрита чорним сланцем.

Неймовірний просторовий дизайн хатини / Фото Beautiful life

Це чудове місце посеред фантастичної природної краси створене для тихих роздумів та затишних насолод.