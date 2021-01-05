Приют среди дюн: в Греции спроектировали волшебный дом – фото
Конфиденциальность – одна из крупнейших потребностей сегодняшнего дня, ведь густонаселенные районы очень истощают. Как в Греции создали замечательный приют посреди пустыни – читайте в материале.
Роскошный дом расположен в поселке Лагос, местности, которая отделяет Эгейское море от озера Вистонис. Архитектор Mado Samiou спроектировал виллу, вдохновляясь местными ландшафтами, информирует Archisearch.
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Сооружение будто сливается с мягким наклоном местного ландшафта.
Изящный дом посреди шалости / Фото Archisearch
В проекте важно создать защиту от сильного потока ветра, который характерен для этого района, а также организовать чувство приватности и защиты.
Частные зоны дома будто погружены в землю / Фото Archisearch
Проект, получивший название "Дом 6°", выполненный в стиле минимализма.
Красота минимализма / Фото Archisearch
Спальни спроектированы в нижней части здания на одном уровне с землей, а кухня и салон – на верхних этажах, с видом на море.
Панорамные окна открывают вид на великолепные пейзажи / Фото Archisearch
Поднимаясь с бурого грунта, эта сияющая белая вилла контрастирует с глубоким синим небом, создавая ощущение безвременья.
Этот дом – отличная реакция на шум и пошлости большого города, ведь каждое пространство проекта воплощает потребность в безмятежности.
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