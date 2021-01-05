Приватність – одна з найбільших потреб сьогодення, адже густонаселені райони дуже виснажують. Як у Греції створили чудовий прихисток посеред пустелі – читайте у матеріалі.

Розкішний дім розташований у селищі Лагос, місцевості, яка відокремлює Егейське море від озера Вістоніс. Архітектор Mado Samiou спроєктував віллу, надихаючись місцевими ландшафтами, інформує Archisearch.

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Споруда ніби зливається із м'яким нахилом місцевого ландшафту.

Витончений дім посеред пустощі / Фото Archisearch

У проєкті важливо було створити захист від сильного потоку вітру, який притаманний цьому району, а також організувати почуття приватності та захисту.

Приватні зони дому ніби занурені в землю / Фото Archisearch

Проєкт, який отримав назву "Будинок 6°", виконаний у стилі мінімалізму.

Краса мінімалізму / Фото Archisearch

Спальні спроєктовані в нижній частині будівлі на одному рівні із землею, а кухня і салон – на верхніх поверхах, з видом на море.

Панорамні вікна відкривають вигляд на чудові пейзажі/ Фото Archisearch

Піднімаючись із бурого ґрунту, ця сяюча біла вілла контрастує з глибоким синім небом, створюючи відчуття позачасовості.

Цей дім – чудова реакція на шум та вульгарності великого міста, адже кожен простір проєкту втілює потребу в безтурботності.