Прихисток посеред дюн: у Греції спроєктували чарівний дім – фото
Приватність – одна з найбільших потреб сьогодення, адже густонаселені райони дуже виснажують. Як у Греції створили чудовий прихисток посеред пустелі – читайте у матеріалі.
Розкішний дім розташований у селищі Лагос, місцевості, яка відокремлює Егейське море від озера Вістоніс. Архітектор Mado Samiou спроєктував віллу, надихаючись місцевими ландшафтами, інформує Archisearch.
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Споруда ніби зливається із м'яким нахилом місцевого ландшафту.
Витончений дім посеред пустощі / Фото Archisearch
У проєкті важливо було створити захист від сильного потоку вітру, який притаманний цьому району, а також організувати почуття приватності та захисту.
Приватні зони дому ніби занурені в землю / Фото Archisearch
Проєкт, який отримав назву "Будинок 6°", виконаний у стилі мінімалізму.
Краса мінімалізму / Фото Archisearch
Спальні спроєктовані в нижній частині будівлі на одному рівні із землею, а кухня і салон – на верхніх поверхах, з видом на море.
Панорамні вікна відкривають вигляд на чудові пейзажі/ Фото Archisearch
Піднімаючись із бурого ґрунту, ця сяюча біла вілла контрастує з глибоким синім небом, створюючи відчуття позачасовості.
Цей дім – чудова реакція на шум та вульгарності великого міста, адже кожен простір проєкту втілює потребу в безтурботності.
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