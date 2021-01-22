Під пекучим сонцем, серед суворих пагорбів чудово знайти неймовірний затишний прихисток. Про віллу, збудовану у найкращих традиціях грецького будівництва – у нашому матеріалі.

Кам'яна вілла розташувалася на одному із пагорбів неймовірного острова Кеа, що в Егейському морі. Більша частина острова складається із кам'янистого ландшафту, за винятком внутрішньої частини з оливковими деревами. Саме тут і побудували цей прекрасний дім, інформує Harmonies magazine.

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Вілла створена за проєктом архітектурної студії Cometa.

Острів Кеа – один із найспокійніших і найдикіших в архіпелазі Кіклади / Фото Harmonies Magazine

Дизайнери, натхненні навколишніми пагорбами, обрали основним матеріалом місцевий камінь, який ретельно обробили на горизонтальних мікроцементних поверхнях.

Споруда підкреслює навколишній ландшафт / Фото Harmonies Magazine

У резиденції є невеликі отвори, що дозволяють контролювати вентиляцію, та система збору дощової води. Також застосовується метод, відомий як коттунто.

Кotounto – сухий простір між скелею та будівлею. Використовується для зливу води, що надходить з гір, залишаючи стіни та фундамент сухими.

Взаємозв'язок будівлі із пагорбом ще одне чудове дизайнерське рішення / Фото Harmonies Magazine

Будинок для сім'ї з чотирьох осіб складається із трьох частин. Перша включає кухню та вітальню, друга – це сполучний простір між різними кімнатами, а третя – спальні та приміщення для зберігання речей.

Дощова вода спеціально збирається на дахах і повторно використовується / Фото Harmonies Magazine

Будинок обладнаний системою теплої підлоги, яка працює від сонячних панелей, встановлених на даху. І навпаки, охолодження досягається за допомогою поперечної вентиляції, а також додаткового охолодження під підлогою.

Це унікальна вілла, в якій збережені традиції грецького будівництва та сучасний комфорт у поєднанні із казковими ландшафтами.

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