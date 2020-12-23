Природа и технологии: фото впечатляющего офисного центра в Шанхае
Офис – это место, в котором мы проводим значительную часть своей жизни. Как китайские архитекторы в Шанхае создали пространство, которое не хочется покидать – читайте в материале.
Компания LYCS Architecture создала уникальный офисный комплекс для группы Baoye в Шанхае, сообщает Harmonies.
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Главной идеей новых офисов была демонстрация инноваций в строительной отрасли и гуманистическая культура компании, которая ориентирована на развитие и благосостояние сотрудников. Поэтому архитекторы базировались на четырех концепциях: промышленность, технологии, природа и гуманизм.
Дизайнерское пространство вдохновляет / Фото Harmonies
Гармония классики и инноваций / Фото Harmonies
Новый комплекс играет на своеобразном соотношении между пространствами, настроениями и идеями. Жизненную силу и энергию обеспечивает внутренний дворик с большим количеством зелени.
Место взаимодействия и коммуникации / Фото Harmonies
Офисы созданы с заботой о работниках / Фото Harmonies
Другой важный элемент – цвета, которые способствуют эмоциональному переходу с одной среды в другую. Материалы сочетают инновационность и открытость, а дизайн гармонизирует работу и личную жизнь.
Небольшая, но изысканная кухня / Фото Harmonies
Главный двигатель прогресса и благосостояния – люди, и компании Baoye удалось создать комплекс, в котором чувствуется забота и комфорт.
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