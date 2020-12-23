Офис – это место, в котором мы проводим значительную часть своей жизни. Как китайские архитекторы в Шанхае создали пространство, которое не хочется покидать – читайте в материале.

Компания LYCS Architecture создала уникальный офисный комплекс для группы Baoye в Шанхае, сообщает Harmonies.

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Главной идеей новых офисов была демонстрация инноваций в строительной отрасли и гуманистическая культура компании, которая ориентирована на развитие и благосостояние сотрудников. Поэтому архитекторы базировались на четырех концепциях: промышленность, технологии, природа и гуманизм.

Дизайнерское пространство вдохновляет / Фото Harmonies

Гармония классики и инноваций / Фото Harmonies

Новый комплекс играет на своеобразном соотношении между пространствами, настроениями и идеями. Жизненную силу и энергию обеспечивает внутренний дворик с большим количеством зелени.

Место взаимодействия и коммуникации / Фото Harmonies

Офисы созданы с заботой о работниках / Фото Harmonies

Другой важный элемент – цвета, которые способствуют эмоциональному переходу с одной среды в другую. Материалы сочетают инновационность и открытость, а дизайн гармонизирует работу и личную жизнь.

Небольшая, но изысканная кухня / Фото Harmonies

Главный двигатель прогресса и благосостояния – люди, и компании Baoye удалось создать комплекс, в котором чувствуется забота и комфорт.