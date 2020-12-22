Китай за один рік будує більше житлових комплексів, ніж будь-яка інша країна. Як виглядають найбільш унікальні споруди – у матеріалі.

Китай – творча мрія будь-якого архітектора, оскільки саме тут зібрано споруди унікальних форм та розмірів. Ця країна володіє багатьма будівлями, котрі мають висоту понад 200 метрів, що становить близько 40% від загальної кількості у всьому світі, інформує Urban Hub.

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Shanghai Tower

Одна із найвищих будівель у світі – 128-поверховий хмарочос Shanghai Tower, який має 632 метрів висоти. Будівля збирає дощову воду та повторно використовує стічні води, має комбіновану систему охолодження та опалення і використовує 40 інших енергоощадних заходів.

Шанхайська вежа височить у хмарах / Фото Urban Hub

Skybridge Crystal

У ще одному китайському місті Чуцін є архітектурне диво Skybridge Crystal. За проєктом американського архітектурного бюро Safdie Architects передбачений небесний міст, що поєднує чотири 250-метрових хмарочосів.

Skybridge Crystal – горизонтальний хмарочос / Фото Urban Hub

Guangzhou Circle

Найвища кругла будівля у світі, яка розташована у Гуанчжоу. Загальна висота 138 метрів для 33 поверхів. Її кругла форма та отвір посередині спроєктовані в знак пошани до давньокитайських монет. Тут багато й інших символік та традицій фен-шуй, серед яких і подвійний диск з нефриту, котрий є королівським символом давньокитайської династії, а також цифра 8 та символ нескінченності.

Комплекс небаченої досі форми / Фото Urban Hub

Для прихильників багатоповерхівок Китай – унікальна країна, яка через свою густонаселеність створює небачені комплекси та будівлі.