Пристройка к дому в штате Техас позволила не только увеличить жилое пространство, но и получить невероятную зону с газоном и растениями.

Новое жилое помещение имеет зеленую крышуи площадь 47 квадратных метров. Дом, окруженный невероятной природой штата Техас, получил дополнительную зону для удачного проведения времени в кругу семьи. Читайте также Историческая изысканность: квартира в Барселоне, которая удивляет идеальностью Крыша пристройки создает большую зеленую жилую площадь и продолжает оригинальную деревянную палубу.

Замечательное дополнительное пространство / Фото Сontemporist Окутаная палуба обеспечивает вид на деревья и соединяется с лестницей. Таким образом обеспечивается легкий доступ к резиденции.

Волшебное место / Фото Сontemporist Внутри дом имеет белые стены, большие окна и раздвижные двери, что позволяет естественному свету проникать внутрь, а гостям – наслаждаться видами.