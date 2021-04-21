Прибудова до будинку у штаті Техас дозволила не лише збільшити житловий простір у будинку, а й отримати неймовірну зону із газоном та рослинами.

Нове житлове приміщення має зелений дах та площу 47 квадратних метрів. Дім, оточений неймовірною дикою природою штату Техас, отримав додаткову зону для вдалого проведення часу у сімейному колі. Читайте також Історична вишуканість: квартира в Барселоні, яка дивує ідеальністю Дах прибудови створює велику зелену житлову площу та продовжує оригінальну дерев’яну палубу.

Чудовий додатковий простір / Фото Сontemporist Огорнута палуба забезпечує вид на дерева та з'єднується зі сходами. Таким чином забезпечується легкий доступ до резиденції.

Чарівне місце / Фото Сontemporist Усередині дім має білі стіни, великі вікна та розсувні двері, що дозволяє природному світлу проникати всередину, а гостям – насолоджуватися краєвидами.