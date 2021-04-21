Прибудова із газоном на даху: як вдало оптимізувати простір будинку
Прибудова до будинку у штаті Техас дозволила не лише збільшити житловий простір у будинку, а й отримати неймовірну зону із газоном та рослинами.
Джерело:Сontemporist
Нове житлове приміщення має зелений дах та площу 47 квадратних метрів. Дім, оточений неймовірною дикою природою штату Техас, отримав додаткову зону для вдалого проведення часу у сімейному колі.
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Дах прибудови створює велику зелену житлову площу та продовжує оригінальну дерев’яну палубу.
Чудовий додатковий простір / Фото Сontemporist
Огорнута палуба забезпечує вид на дерева та з'єднується зі сходами. Таким чином забезпечується легкий доступ до резиденції.
Чарівне місце / Фото Сontemporist
Усередині дім має білі стіни, великі вікна та розсувні двері, що дозволяє природному світлу проникати всередину, а гостям – насолоджуватися краєвидами.
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