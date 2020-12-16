Верхние этажи всегда обладают определенной магией благодаря невероятным пейзажам. Впрочем, LEV Development позаботился, чтобы представительские этажи в новом ЖК ARTHOUSE park на улице Малоголосковская дарили жителям не только красивый вид из окна. Почему стоит выбрать представительские этажи в ЖК ARTHOUSE park – читайте в материале.

Новый ЖК ARTHOUSE park – это бизнес-класс с концепцией Art&Style, в котором жителям хочется не только отдыхать, но и творить. Каждая деталь в жилом комплексе продумана с заботой о жителях, чтобы они эффективно тратили свое время и с радостью возвращались домой. Вместе с тем, владельцы квартир на представительских 8,9 13 и 14 этажах будут иметь дополнительные преимущества. Какие именно – рассмотрим ниже.

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Дополнительная приватность

LEV Development внимательный к пожеланиям жителей и ценит приватность личного пространства, поэтому предлагает отдельные представительные этажи.

Благодаря системе персональных электронных пропусков подняться на представительский этаж могут только жители этого этажа. Поэтому спокойный отдых жителей гарантирован – ни один незваный гость не сможет побеспокоить жителя верхнего этажа.

Кроме того, входная группа квартир укомплектована дверями и замками премиум-класса, а дополнительная шумоизоляция позволит не обращать внимания на соседей, даже если они устроят вечеринку.

LEV Development позаботился, чтобы гармония эстетики и безопасности гарантировала жителю полную приватность и защищенность.

Повышенный комфорт

Поднявшись на представительский этаж, сразу понимаешь, что попал в особое пространство. При возвращении домой жителя встречает выстланный ковровой плиткой пол, которому позавидуют многие 5-звездочные отели.

Благодаря старанию блестящего архитектора Марка Савицкого дизайнерский коридор станет местом, которое сразу дарит ощущение эстетического удовольствия.

Представительские этажи – это не только квартиры, но и пространство, которое соответствует статусу его жителей и помогает оставить стресс за дверью своего дома.

Возвышенные эмоции

Панорамные окна, которые дарят невероятный вид на парк – украшение представительных этажей. Благодаря высоким, трехметровым потолкам и большим окнам в жилье будет проникать много дневного света, что гарантирует уютную атмосферу и хорошее настроение.

Также следует упомянуть о возможности общения с соседями – единомышленниками, которые разделяют те же ценности и понимают необходимость приватности личного пространства.

Жители представительных этажей получат не просто жилье. Это защищенное личное пространство, олицетворяющее взгляды владельца и которое заботится о его хорошем настроении.

Ознакомиться с планированием представительных этажей и узнать цены можно на сайте LEV Development и отделах продаж во Львове: