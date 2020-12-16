Верхні поверхи завжди володіють певною магією завдяки неймовірним краєвидам. Втім, LEV Development подбав, аби представницькі поверхи в новому ЖК ARTHOUSE park на вулиці Малоголосківській дарували мешканцям не лише красивий вид з вікна. Чому варто обрати представницькі поверхи в ЖК ARTHOUSE park – читайте в матеріалі.

Новий ЖК ARTHOUSE park – це бізнес-клас з концепцією Art&Style, в якому мешканцям хочеться не лише відпочивати, а й творити. Кожна деталь в житловому комплексі продумана з турботою про мешканців, аби вони ефективно витрачали свій час та з радістю поверталися додому. Разом з тим, власники квартир на представницьких 8,9 13 та 14 поверхах матимуть додаткові переваги. Які саме – розглянемо нижче.

До теми Бізнес-клас з концепцією Art&Style: LEV Development відкриває продаж квартир у новому ЖК

Додаткова приватність

LEV Development уважний до побажань мешканців та цінує приватність особистого простору, тому пропонує окремі представницькі поверхи.

Завдяки системі персональних електронних пропусків піднятись на представницький поверх можуть лише жителі цього поверху. Тому спокійний відпочинок мешканців гарантований – жоден непроханий гість не зможе потурбувати мешканця верхнього поверху.

Крім того, вхідну групу квартир укомплектовано дверима та замками преміум-класу, а додаткова міжповерхова шумоізоляція дозволить не зважати на сусідів, навіть якщо вони влаштують вечірку.

LEV Development подбав, щоб гармонія естетики та безпеки гарантувала мешканцю

повну приватність та захищеність.

Підвищений комфорт

Піднявшись на представницький поверх, одразу розумієш, що потрапив в особливий простір. При поверненні додому мешканця зустрічає вистелена килимовою плиткою підлога, якій позаздрять багато 5-зіркових готелів.

Завдяки старанню блискучого архітектора Марка Савицького дизайнерський коридор стане місцем, яке одразу дарує відчуття естетичного задоволення.

Представницькі поверхи – це не лише квартири, а й простір, який відповідає статусу його мешканців та допомагає залишити стрес за дверима свого дому.

Піднесені емоції

Панорамні вікна, які дарують неймовірний вигляд на парк – окраса представницьких поверхів. Завдяки високим, триметровим стелям та великим вікнам у житло проникатиме багато денного світла, що гарантуватиме затишну атмосферу та гарний настрій.

Також слід згадати про можливість спілкування з сусідами – однодумцями, які поділяють ті самі цінності та розуміють потребу приватності особистого простору.

Жителі представницьких поверхів отримають не просто житло. Це захищений особистий простір, який уособлює погляди власника та піклується про його хороший настрій.

Ознайомитись з плануванням представницьких поверхів та дізнатись ціни можна на

сайті LEV Development та відділах продажу у Львові: