Отныне Ваалвейк может похвастаться общественным пространством, которое побуждает к веселому общению и времяпровождению с друзьями.

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Эта инсталляция является творением студии Arttenders. Они хотели определенным образом повторить бассейн в Роттердаме и создать место, где каждый сможет найти собеседника.

Невероятная инсталляция / Фото Archdaily

The Splash – это общественное пространство, напоминающее бассейн и побуждающее жителей более активно взаимодействовать друг с другом.

Долго сторонников ждать не пришлось / Фото Archdaily

Мебель напоминает надувные матрасы в бассейне, где каждый чувствует максимальную расслабленность и удовольствие.

Пространство, которое придает городу особенности / Фото Archdaily