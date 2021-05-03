Відтепер Валвейк може похизуватися громадським простором, який спонукає до веселого спілкування та проведення часу з друзями.

До речі Вдома як на пляжі: неймовірна вілла у Коста-Риці, яка потішить любителів сонця

Ця інсталяція є творінням студії Arttenders. Вони хотіли певним чином повторити басейн у Роттердамі та створити місце, де кожен зможе знайти співрозмовника.

Неймовірна інсталяція / Фото Archdaily

The Splash – це громадський простір, який нагадує басейн та спонукає жителів більш активно взаємодіяти один з одним.

Довго прихильників чекати не довелося / Фото Archdaily

Меблі нагадують надувні матраци у басейні, де кожен відчуває максимальну розслабленість та задоволення.

Простір, який додає місту особливості / Фото Archdaily