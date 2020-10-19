Сегодня технологии позволяют во всем мире строить лучше, выше и быстрее. Небоскребы активно строят в Китае, Корее и странах Персидского залива. Однако тенденции свидетельствуют, что США – страна, которая начала моду на высокие небоскребы, перестала быть "высокой" и давно отстает в гонке. Почему так произошло, и почему США не спешат возвращаться на привычный пьедестал – читайте в материале.

Американские города начинают отказываться от рекордных небоскребов и на это есть несколько причин, пишет Archdaily.

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Соединенные Штаты Америки известны во всем мире, как родина современных небоскребов. Этот статус в стране удерживали от начала XX века. Такие города как Нью-Йорк, Чикаго или Лос-Анджелес долгое время могли похвастаться статусом одним из "самых высоких" городов мира. Однако, с каждым годом эти города постоянно падают в рейтингах. К 1997 году Уиллис-Тауэр в Чикаго считали вершиной современного строительных достижений.



Бурдж Халифа – самое высокое сегодня здание мира / Фото Archdaily

Впрочем, в новом веке Дубай, Китай и города стран Юго-Восточной Азии начали не только становиться в ряд, но и строились в разы быстрее и "выше", чем американские города. При нынешних темпах количество небоскребов высотой более 150 метров в Китае будет в четыре раза больше, чем количество самых высотных зданий в США, уже через несколько лет.

Даже новый "One Vanderbilt" – офисное здание в Нью-Йорке на 64 этажа существенно проигрывает похожим китайским проектам.



Одна из самых высоких зданий мира, расположенно в США / Фото Archdaily

На самом деле сегодня только одно здание в США – Всемирный торговый центр стабильно попадает в десятку самых высоких небоскребов мира.

Причины

Аналитики объясняют, что главными факторами падения строительных темпов является высокая стоимость строительства, ограничения строительных норм и изменчивый рынок.

В Нью-Йорке, например, квадратный метр строительства обходится инвесторам в более 3500 долларов. В Дубае придется выложить 1340 долларов за квадратный метр, в Пекине же – около 750 долларов за квадратный метр.



Строительство в США стоит дороже, чем в других странах мира / Фото Archdaily

Также небоскребы в США строятся дольше, а спрос на жилье в стеклянных коробках падает. В результате инвесторы не рискуют вкладывать деньги в такие проекты.

Чувствительность к финансовым потрясениям

Через себестоимость таких небоскребов, офисные здания, гостиницы, жилые или коммерческие помещения, имеют высокую арендную стоимость, которую большинство американцев не могут себе позволить.

В здании на 60 этажей в Нью-Йорке, которая открылась в 2016 году и является самым высоким жилым зданием в мире, долго пытались распродать все квартиры, общая стоимость которых – более двух миллиардов долларов. Такие цены многие не могут себе позволить. Пентхаус на 95 этаже имел цену более 80 миллионов долларов.



Лидером по темпам строительства высотных сооружений сегодня стал Китай / Фото Archdaily

Требования американцев

Еще одна причина низких темпов строительства небоскребов является чувствительность жителей городов с высотной застройкой. Особенно это касается Нью-Йорка, где по требованию жителей, власти заставляют застройщиков ставить свои объекты так, чтобы новый небоскреб не бросал тень на соседние жилые дома.

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В результате многие эксперты отмечают, что возвращение в когорту самых высоких зданий мира в США в ближайшее время не предвидится.