Сьогодні технології дозволяють в усьому світі будувати краще вище та швидше. Хмарочоси активно будують в Китаї, Кореї та в країнах Перської затоки. Проте тенденції свідчать, що США – країна, яка започаткувала моду на високі хмарочоси, перестала бути "високою" і давно пасе задніх в перегонах. Чому так сталось, та чому США не спішать повертатись звичний п'єдестал – читайте в матеріалі.

Американські міста починають відмовлятись від рекордних хмарочосів і на це є кілька причин, пише Archdaily.

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Сполучені Штати Америки відомі в усьому світі як батьківщина сучасних хмарочосів. Цей статус в країні утримували від початку XX століття. Такі міста як Нью-Йорк, Чикаго чи Лос-Анджелес довгий час могли похвалитись статусом одних з "найвищих" міст світу. Проте, з кожним роком ці міста постійно падають в рейтингах. До 1997 року Вілліс-Тауер в Чикаго вважали вершиною сучасного будівельних досягнень.



Бурдж Халіфа – найвища сьогодні будівля світу / Фото Archdaily

Втім, у новому столітті Дубай, Китай та міста країн Південно-Східної Азії почали не лише ставати в ряд, але й будувались в рази швидше та "вище" ніж американські міста. За нинішніх темпів кількість хмарочосів висотою понад 150 метрів у Китаї буде в чотири рази більше, ніж кількість тих самих висотних будівель у США, вже за кілька років.

Навіть новий "One Vanderbilt" – офісна будівля в Нью-Йорку на 64 поверхи суттєво програє схожим китайським проєктам.



Одна з найвищих будівель світу, що розташована у США / Фото Archdaily

Насправді сьогодні лише одна будівля у США – Всесвітній торговий центр стабільно потрапляє у десятку найвищих хмарочосів світу.

Причини

Аналітики пояснюють, що головними чинниками падіння будівельних темпів є висока вартість будівництва, обмеження будівельних норм, та мінливий ринок.

Так, у Нью-Йорку квадратний метр будівництва обходиться інвесторам у понад 3 500 доларів. Наприклад в Дубаї доведеться викласти 1 340 доларів за квадратний метр, в Пекіні (Бейджині) – близько 750 доларів за квадратний метр.



Будівництво у США коштує дорожче, ніж в інших країнах світу / Фото Archdaily

Також хмарочоси у США будуються довше, а попит на житло в скляних коробках падає. В результаті інвестори не ризикують вкладати гроші у такі проєкти.

Чутливість до фінансових потрясінь

Через собівартість таких хмарочосів, офісні будівлі, готелі чи житлові або комерційні приміщення, мають високу орендну вартість, яку більшість американців не можуть собі дозволити.

Так, в будівлі на 60 поверхів у Нью-Йорку, що відкрилася в 2016 році і є найвищим житловим будинком у світі, довго намагались розпродати усі квартири, загальна вартість яких – понад два мільярди доларів. Такі ціни багато хто не може собі дозволити. Пентхаус на 95 поверсі мав ціну понад 80 мільйонів доларів.



Лідером за темпами будівництва висотних споруд сьогодні є Китай / Фото Archdaily

Вимоги американців

Ще одна причина низьких темпів будівництва хмарочосів є чутливість мешканців міст з висотною забудовою. Особливо це стосується Нью-Йорка, де на вимогу мешканців, влада змушує забудовників ставити свої об'єкти так, щоб новий хмарочос не кидав тінь на сусідні житлові будинки.

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В результаті, багато експертів зазначають, що повернення в когорту найвищих будівель світу у США найближчим часом не передбачається.