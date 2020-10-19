Skybridge – небоскреб смешанного назначения в австралийском городе Мельбурн. Здание состоит из двух конических башен, соединенных "многоэтажным небосхильним мостом". Помещение будет содержать общественные пространства, отель и жилые квартиры. Больше о огромный проекте из Австралии – читайте в материале.

Здание имеет сводчатую форму облицованную стеклом, чтобы получить много солнечного света, сообщает Dezeen.

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Каждая из башен здания имеет высоту 164 метра и состоит из 34 этажей, объединенных на вершине восьмиэтажного мостом размером 14 метров в длину.



Здание расположено в центре города / Фото Dezeen

Внутри моста, который соединяет две башни, расположенные квартиры и гостиничные номера.

Стеклянный мост между башнями, выполняет не только декоративную функцию,

– рассказывает один из разработчиков.



Внешне здание больше напоминает офисный небоскреб / Фото Dezeen

Башня на западной стороне проекта содержит примерно 49 000 квадратных метров офисных помещений, тогда как на восточной башни расположен отель.

Жилые квартиры здесь варьируются от простых однокомнатных квартир к большим пентхаусам с зимними садами, тренажерным залом и бассейном.



Для жителей здание предлагает "амфитеатр" / Фото Dezeen

Вместе с рядом магазинов, баров и ресторанов, здание предлагает центральный дворик – крытый амфитеатр и парк площадью почти в 1900 квадратных метров.

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