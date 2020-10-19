Небоскреб-мост: в Австралии построили огромный жилой комплекс странной формы – фото
Skybridge – небоскреб смешанного назначения в австралийском городе Мельбурн. Здание состоит из двух конических башен, соединенных "многоэтажным небосхильним мостом". Помещение будет содержать общественные пространства, отель и жилые квартиры. Больше о огромный проекте из Австралии – читайте в материале.
Здание имеет сводчатую форму облицованную стеклом, чтобы получить много солнечного света, сообщает Dezeen.
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Каждая из башен здания имеет высоту 164 метра и состоит из 34 этажей, объединенных на вершине восьмиэтажного мостом размером 14 метров в длину.
Здание расположено в центре города / Фото Dezeen
Внутри моста, который соединяет две башни, расположенные квартиры и гостиничные номера.
Стеклянный мост между башнями, выполняет не только декоративную функцию,
– рассказывает один из разработчиков.
Внешне здание больше напоминает офисный небоскреб / Фото Dezeen
Башня на западной стороне проекта содержит примерно 49 000 квадратных метров офисных помещений, тогда как на восточной башни расположен отель.
Жилые квартиры здесь варьируются от простых однокомнатных квартир к большим пентхаусам с зимними садами, тренажерным залом и бассейном.
Для жителей здание предлагает "амфитеатр" / Фото Dezeen
Вместе с рядом магазинов, баров и ресторанов, здание предлагает центральный дворик – крытый амфитеатр и парк площадью почти в 1900 квадратных метров.
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