Произведение искусства на проспекте музея: впечатляющие фото оптических дорожек
В Канаде создали замечательную оптическую иллюзию песчаных берегов, которые будто прорываются на улицу. Об использовании оптических иллюзий в проектировании общественного пространства – читайте в нашем материале.
Рядом с Музеем изящных искусств Монреаля канадская архитектурная фирма NÓS создала замечательное место, которое получило название "Дюны в движении". По информации Beautiful life, пространство состоит из бежевых линий, которые волнисто идут вдоль набережной, создавая путь визуальной иллюзии.
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Такой замысел имитирует вид пустынь и пляжей.
Анаморфотное место / Фото Beautiful life
Хромовые сферы эпизодически возникают вдоль улицы, чтобы отразить окружающую архитектуру и волнистые узоры земли.
"Подвижные дюны" – иллюзорный произведение искусства / Фото Beautiful life
Воплощение именно этого проекта было выбрано по результатам ежегодного конкурса предложений по установлению масштабного произведения искусства на проспекте музея.
Вид на проспект с высоты / Фото Beautiful life
Как отмечает автор проекта Чарльз Лоуренс Проулкс, им пришлось разработать 3D-модель топографии и сфер с помощью моделирования и с простым рисунком, примененным к топографии.
Благодаря совместным стараниям работников музея и разработчиков проекта команде удалось создать культовое место, которое стало произведением искусства.
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