В Канаде создали замечательную оптическую иллюзию песчаных берегов, которые будто прорываются на улицу. Об использовании оптических иллюзий в проектировании общественного пространства – читайте в нашем материале.

Рядом с Музеем изящных искусств Монреаля канадская архитектурная фирма NÓS создала замечательное место, которое получило название "Дюны в движении". По информации Beautiful life, пространство состоит из бежевых линий, которые волнисто идут вдоль набережной, создавая путь визуальной иллюзии.

Интересно Враг ремоута: как выглядит современный офис мечты, который не захочется покидать

Такой замысел имитирует вид пустынь и пляжей.

Анаморфотное место / Фото Beautiful life

Хромовые сферы эпизодически возникают вдоль улицы, чтобы отразить окружающую архитектуру и волнистые узоры земли.

"Подвижные дюны" – иллюзорный произведение искусства / Фото Beautiful life

Воплощение именно этого проекта было выбрано по результатам ежегодного конкурса предложений по установлению масштабного произведения искусства на проспекте музея.

Вид на проспект с высоты / Фото Beautiful life

Как отмечает автор проекта Чарльз Лоуренс Проулкс, им пришлось разработать 3D-модель топографии и сфер с помощью моделирования и с простым рисунком, примененным к топографии.

Благодаря совместным стараниям работников музея и разработчиков проекта команде удалось создать культовое место, которое стало произведением искусства.