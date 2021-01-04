Враг ремоута: как выглядит современный офис мечты, который не захочется покидать – фото
Сегодня все больше становится очевидным, что через некоторое время стандартные офисы отойдут в прошлое. Но архитекторы создали проект, который прекрасно подойдет как для одиночек, так и для небольших команд. Как он выглядит и почему об ожидании конца рабочего дня можно забыть – читайте в материале.
Студия модульного дизайна ÖÖD создала замечательный проект для тех, кто мечтает работать в окружении природы, не лишая себя комфорта традиционного офиса, сообщает Inhabitat.
К теме Малышка на колесах: волшебные фото домика для путешествий
Сборные стеклянные кабинки с зеркальными стенами стоят около 22 тысяч долларов. Конструкция проекта предусматривает легкую транспортировку и установку офиса в любом удобном месте, которое вдохновляет на работу.
В такой офис хочется возвращаться / Фото Inhabitat
Основу офиса составляет дерево, которое обеспечивает единение с природой. Площадь модуля достаточна для того, чтобы поместить все необходимые для работы вещи и обеспечить комфортную работу нескольких работников.
Проект прекрасно вписывается и в городской ландшафт / Фото Inhabitat
Идеально – это когда ничего лишнего / Фото Inhabitat
Архитекторы предлагают устанавливать офис на природе, но благодаря зеркальным стенам он прекрасно впишется и в городской ландшафт, ведь примет вид окружающей среды. Кроме того, стекло отражает 97% солнечных лучей, поэтому естественный свет обеспечит комфорт, но не будет мешать изображению на экранах мониторов.
Здесь легко заработаться до ночи / Фото Inhabitat
Модульные офисы от ÖÖD – это экологическое и простое решение будущего, которое уже скоро приобретет популярность.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября 2020 , 17:14
-
Маленькая мечта на берегу моря: уютная кабина для одинокого отдыха – фото29 декабря 2020 , 13:13
-
Удивительные небоскребы: фото самых высоких зданий США в 2020 году29 декабря 2020 , 19:52