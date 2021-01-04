Сегодня все больше становится очевидным, что через некоторое время стандартные офисы отойдут в прошлое. Но архитекторы создали проект, который прекрасно подойдет как для одиночек, так и для небольших команд. Как он выглядит и почему об ожидании конца рабочего дня можно забыть – читайте в материале.

Студия модульного дизайна ÖÖD создала замечательный проект для тех, кто мечтает работать в окружении природы, не лишая себя комфорта традиционного офиса, сообщает Inhabitat.

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Сборные стеклянные кабинки с зеркальными стенами стоят около 22 тысяч долларов. Конструкция проекта предусматривает легкую транспортировку и установку офиса в любом удобном месте, которое вдохновляет на работу.

В такой офис хочется возвращаться / Фото Inhabitat

Основу офиса составляет дерево, которое обеспечивает единение с природой. Площадь модуля достаточна для того, чтобы поместить все необходимые для работы вещи и обеспечить комфортную работу нескольких работников.

Проект прекрасно вписывается и в городской ландшафт / Фото Inhabitat

Идеально – это когда ничего лишнего / Фото Inhabitat

Архитекторы предлагают устанавливать офис на природе, но благодаря зеркальным стенам он прекрасно впишется и в городской ландшафт, ведь примет вид окружающей среды. Кроме того, стекло отражает 97% солнечных лучей, поэтому естественный свет обеспечит комфорт, но не будет мешать изображению на экранах мониторов.

Здесь легко заработаться до ночи / Фото Inhabitat

Модульные офисы от ÖÖD – это экологическое и простое решение будущего, которое уже скоро приобретет популярность.