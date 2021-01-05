У Канаді створили чудову оптичну ілюзію піщаних берегів, що ніби прориваються на вулицю. Про використання оптичних ілюзій у проєктуванні громадського простору – читайте у нашому матеріалі.

Поряд з Музеєм витончених мистецтв Монреалю канадська архітектурна фірма NÓS створила чудове місце, яке отримало назву "Дюни в русі". За інформацією Beautiful life, простір складається з бежевих ліній, що хвилясто йдуть вздовж набережної, створюючи шлях візуальної ілюзії.

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Такий задум імітує вигляд пустель і пляжів.

Анаморфне місце / Фото Beautiful life

Хромові сфери епізодично виникають вздовж вулиці, щоб відобразити навколишню архітектуру та хвилясті візерунки землі.

"Рухомі дюни" – ілюзорний твір мистецтва / Фото Beautiful life

Втілення саме цього проєкту було обрано за результатами щорічного конкурсу пропозицій щодо встановлення масштабного витвору мистецтва на проспекті музею.

Вид на проспект із висоти / Фото Beautiful life

Як зазначає автор проєкту Чарльз Лоуренс Проулкс, їм довелося розробити 3D-модель топографії та сфер за допомогою моделювання та з простим малюнком, застосованим до топографії.

Завдяки спільним старанням працівників музею та розробників проєкту команді вдалося створити культове місце, яке стало витвором мистецтва.