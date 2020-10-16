Дизайнеры Sidewalk Labs представили новый инструмент генеративного дизайна, который имеет целью помочь застройщикам, архитекторам и городским дизайнерам определить лучшие варианты дизайна микрорайона. Сам инструмент использует роботизированную технику, чтобы выявить оптимальные варианты дизайна из ряда основных компонентов.

Окало Ихена, директор по управлению продуктами в Sidewalk Labs, заявил, что команда разработчиков может использовать Delve для определения исходных данных для планирования проекту – например, общей площади пола для коммерческого или жилого пользования. Об этом пишет профильное издание об архитектуре Archdaily.

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Команды могут выбрать обновление своих приоритетов и входных данных для планирования, когда меняются отзывы заинтересованных сторон, исследуя новые возможности за считанные минуты, а не за месяцы. Затем Delve автоматически находит наиболее эффективные варианты на основе приоритетных результатов проекта.



Новый инструмент существенно упростит жизнь дизайнерам / Фото Archdaily

Delve можно использовать в течение всего процесса разработки, начиная с чертежей и заканчивая разрешенным генеральным планом. Новый инструмент базируется на работе, Sidewalk Labs сделали в Вайолет Уитни и Брайана Хо в декабре 2019 года.



Компьютерная проекция позволит видеть маленькие детали / Фото Archdaily

Команда надеется, что проект "перезагрузит" процесс развития, повысив способность команды взвешивать сложные элементы новой городской застройки, информируя о принятии решений, позволяя быстрые корректировки для ускорения сроков проекта.