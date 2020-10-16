Дизайнери Sidewalk Labs представили новий інструмент генеративного дизайну, який має на меті допомогти забудовникам, архітекторам та міським дизайнерам визначити кращі варіанти дизайну мікрорайону. Сам інструмент використовує роботизовану техніку, щоб виявити оптимальні варіанти дизайну з ряду основних компонентів, включаючи будівлі, простори, зручності, вулиці та енергетичну інфраструктуру.

Окало Іхена, директор з управління продуктами в Sidewalk Labs, заявив, що команда розробників може використовувати Delve для визначення вхідних даних для планування проєкту – наприклад, загальної площі підлоги для комерційного або житлового користування. Про це пише профільне видання про архітектуру Archdaily.

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Команди можуть вибрати оновлення своїх пріоритетів та вхідних даних для планування, коли змінюються відгуки зацікавлених сторін, досліджуючи нові можливості за лічені хвилини, а не за місяці. Потім Delve автоматично знаходить найбільш ефективні варіанти на основі пріоритетних результатів проєкту.



Новий інструмент суттєво спростить життя дизайнерам / Фото Archdaily

Delve можна використовувати протягом усього процесу розробки, починаючи з креслень і закінчуючи дозволеним генеральним планом. Новий інструмент базується на роботі, яку Sidewalk Labs зробили в Вайолет Уітні та Брайана Хо у грудні 2019 року.



Комп'ютерна проєкція дозволить бачити найменші деталі / Фото Archdaily

Команда сподівається, що проєкт "перезавантажить" процес розвитку, підвищивши здатність команди зважувати складні елементи нової міської забудови, інформуючи про прийняття рішень, дозволяючи швидкі коригування для прискорення термінів проєкту.