Уникальность, эстетика, комфорт и привлекательность – неповторимые дома-малютки можно найти в любом уголке мира. Варианты небольших и привлекательных домов – в нашем материале.

Владельцы этих исключительных сооружений – граждане мира, исповедующие активный образ жизни. В дизайне преобладает минимализм и уютный домашний декор, сообщает Insider.

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Площадь некоторых домиков не превышает 40 квадратных метров, однако найти два одинаковых дома просто невозможно. Их уникальность проявляется во внутреннем украшеннье и внимательности к мелочам.

Горы Калифорнии

Крошечный дом на колесах площадью 27 квадратных метров.

Отличный вид / Фото Insider

Дом разделен на восемь различных пространств, что несмотря на небольшие размеры дает каждому свой отдельный угол.

Пригород Нью-Мексико

Хижина-палатка площадью 30 квадратных футов. Семья с двумя сыновьями проживает в этом сооружении с 2017 года. Дом выполнен в стиле бохо и наполнен мебелью ручной работы.

Уникальная конструкция / Фото Insider

Палатка имеет студийную атмосферу. Гостиная, кухня и спальня – это одно открытое пространство. Питание поступает от солнечной энергии.

Рочестер, штат Нью-Йорк

Компактный дом на колесах площадью 20 квадратных метров является постоянным местом жительства семьи с маленьким сыном и двумя собаками. Дом имеет открытую концепцию планирования, перегородки не предусмотрены даже в ванной комнате.

Крошечный и уютный дом / Фото Insider

В доме также есть гардеробная, которая выполняет функции офиса. Подробно продуманный проект делает дом уютным и функциональным.

Портленд, штат Орегон

Современная юрта построена в 2018 году.

Юрта – тип переносного жилища у азиатских кочевников. Конструкция из плетеного каркаса , обтянутого материалом для защиты от дождя , ветра и холода , с округлой или конической вершиной.

Уютный дом в непривычном стиле / Фото Insider

Общая стоимость сооружения составляет 30 тысяч долларов, а построили ее всего за один день. В юрте есть современная кухня, гостиная и спальня в мансарде.

Супердом для путешествий

Конструкция построена в 2013 году, и за это время эта хижина побывала в совершенно уникальных местах и объездила всю территорию Соединенных Штатов Америки.

Дом для путешествий / Фото Insider

В доме есть все необходимое: кухня, спальня и уютная гостиная.