Простота та милість: фотографії виняткових крихітних будиночків для комфортного життя
Унікальність, естетика, комфорт та привабливість – неповторні будинки-крихітки можна знайти у будь-якому кутку світу. Варіанти невеликих та привабливих будинків – у нашому матеріалі.
Власники цих виняткових споруд – громадяни світу, які сповідують активний спосіб життя. У дизайні переважає мінімалізм та затишний домашній декор, повідомляє Insider.
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Площа деяких хатинок не перевищує 40 квадратних метрів, проте знайти два однакові будинки просто неможливо. Їхня унікальність проявляється у внутрішньому оздоблені та уважності до дрібниць.
Гори Каліфорнії
Крихітний будинок на колесах площею 27 квадратних метрів.
Чудовий краєвид / Фото Insider
Будинок розділений на вісім різних просторів, що попри невеликі розміри дає кожному свій окремий куток.
Передмістя Нью-Мексико
Хатина-намет площею 30 квадратних футів. Родина із двома синами проживає у цій споруді із 2017 року. Будинок виконаний у стилі бохо та наповнений меблями ручної роботи.
Унікальна конструкція / Фото Insider
Намет має студійну атмосферу. Вітальня, кухня та спальня – це один відкритий простір. Живлення надходить від сонячної енергії.
Рочестер, штат Нью-Йорк
Компактний будинок на колесах площею 20 квадратних метрів є постійним місцем проживанням сім'ї із маленьким сином та двома собаками. Дім має відкриту концепцію планування, перегородки не передбачені навіть у ванній кімнаті.
Крихітний та затишний дім / Фото Insider
У будинку також є гардеробна, яка виконує функції офісу. Детально продуманий проєкт робить дім затишним та функціональним.
Портленд, штат Орегон
Сучасна юрта збудована у 2018 році.
Затишний дім у незвичному стилі / Фото Insider
Загальна вартість споруди складає 30 тисяч доларів, а збудували її всього за один день. У юрті є сучасна кухня, вітальня та спальня у мансарді.
Супердім для подорожей
Конструкція зведена у 2013 році, і за це час ця хатина побувала в абсолютно унікальних місцях та об'їздила всю територію Сполучених Штатів Америки.
Дім для подорожей / Фото Insider
У домі є все необхідне: кухня, спальня та затишна вітальня.
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