Унікальність, естетика, комфорт та привабливість – неповторні будинки-крихітки можна знайти у будь-якому кутку світу. Варіанти невеликих та привабливих будинків – у нашому матеріалі.

Власники цих виняткових споруд – громадяни світу, які сповідують активний спосіб життя. У дизайні переважає мінімалізм та затишний домашній декор, повідомляє Insider.

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Площа деяких хатинок не перевищує 40 квадратних метрів, проте знайти два однакові будинки просто неможливо. Їхня унікальність проявляється у внутрішньому оздоблені та уважності до дрібниць.

Гори Каліфорнії

Крихітний будинок на колесах площею 27 квадратних метрів.

Чудовий краєвид / Фото Insider

Будинок розділений на вісім різних просторів, що попри невеликі розміри дає кожному свій окремий куток.

Передмістя Нью-Мексико

Хатина-намет площею 30 квадратних футів. Родина із двома синами проживає у цій споруді із 2017 року. Будинок виконаний у стилі бохо та наповнений меблями ручної роботи.

Унікальна конструкція / Фото Insider

Намет має студійну атмосферу. Вітальня, кухня та спальня – це один відкритий простір. Живлення надходить від сонячної енергії.

Рочестер, штат Нью-Йорк

Компактний будинок на колесах площею 20 квадратних метрів є постійним місцем проживанням сім'ї із маленьким сином та двома собаками. Дім має відкриту концепцію планування, перегородки не передбачені навіть у ванній кімнаті.

Крихітний та затишний дім / Фото Insider

У будинку також є гардеробна, яка виконує функції офісу. Детально продуманий проєкт робить дім затишним та функціональним.

Портленд, штат Орегон

Сучасна юрта збудована у 2018 році.

Юрта – тип переносного житла в азіатських кочівників. Конструкція із плетеного каркаса, обтягнутого матеріалом для захисту від дощу, вітру і холоду, з округлою або конічною вершиною.

Затишний дім у незвичному стилі / Фото Insider

Загальна вартість споруди складає 30 тисяч доларів, а збудували її всього за один день. У юрті є сучасна кухня, вітальня та спальня у мансарді.

Супердім для подорожей

Конструкція зведена у 2013 році, і за це час ця хатина побувала в абсолютно унікальних місцях та об'їздила всю територію Сполучених Штатів Америки.

Дім для подорожей / Фото Insider

У домі є все необхідне: кухня, спальня та затишна вітальня.