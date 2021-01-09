Благодаря возможности удаленной работы общество все больше предпочитает природные ландшафты, а не перенаселенные города. О доме на живописном участке, в строительстве которого использовано необычное сырье – читайте в нашем материале.

Как информирует Archdaily, местоположение дома уникальное, с особым характером среди оазиса. Вилла окружена зданиями, однако скрыта от дороги и посторонних глаз.

Читайте также Фантастическое воплощение детской мечты: дом на дереве из Норвегии, о котором мечтает каждый

Этот невероятный дом расположен в городке Бентхуйзена, что в Нидерландах.

Необычный и особый фасад здания / Фото Archdaily

Архитектурная фирма Arjen Reas Architects разработала дом, который фокусируется на связи между повседневной жизнью и зеленым садом вокруг виллы. Особое внимание дизайнеры уделили местам для отдыха и досуга.

Дом в живописном месте / Фото Archdaily

Площадь проекта составляет 210 квадратных метров. Первый этаж отведен для общего пользования. Пространство для семьи спроектировано таким образом, чтобы жители не беспокоили друг друга. На втором этаже есть несколько спален и ванных комнат.

Открытое пространство с великолепным видом / Фото Archdaily

Внутренняя часть дома спроектирована с как можно большим количеством открытых соединений. Внешнюю часть здания интегрировали в зеленый ландшафт с помощью специальных материалов и различных форм.

Удлиненная крыша дома охватывает веранду / Фото Archdaily

В строительстве использовали особый материал – солому, которая идет вертикально вниз от крыши и выглядит как теплое одеяло над домом. Второй материал – это черная древесина с открытой вентилируемой структурой. Вместе оба материала обеспечивают естественный контраст и идеальную интеграцию дома в среду.

Вилла гармонично перекликается с местным ландшафтом, что делает это место таким сказочным.