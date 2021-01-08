Будиночки на дереві для багатьох залишилися дитячим бажанням, яке не вдалося втілити у життя. Але норвезькі архітектори показали, що будувати мрію ніколи не пізно. Як саме – читайте у нашому матеріалі.

Проєкт невеликого затишного будинку на дереві розробляла команда архітектурної студії Helen&Hard, повідомляє Beautifullife.

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Невелика споруда підвішена у повітрі на висоті 6 метрів та готова прийняти 4 людей. Зайти в споруду можна за допомогою зручного та елегантного містка.

Компактний дизнайн та природні матеріали роблять будиночок частиною природи / Фото Beautifullife

Зайти в будинок на висоті геть не складно / Фото Beautifullife

У будинку є ванна кімната, кухонна зона та затишна вітальня, з якої відкривається просто фантастичний вид на фіорд.

Вид, від якого неможливо відірвати погляд / Фото Beautifullife

Невелика кухня задовільнить усі потреби / Фото Beautifullife

Сон в обіймах природи / Фото Beautifullife

Woodnest створений для тих, хто хоче перевести подих після важкої роботи, насолодитися природою та неквапливим спілкуванням із близькими людьми. Цей будиночок – яскравий приклад того, що забуті дитячі мрії вартують втілення.