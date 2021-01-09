Завдяки можливості віддаленої роботи суспільство все більше надає перевагу природним ландшафтам, а не перенаселеним містам. Про будинок на мальовничій ділянці, у будівництві якого використано незвичну сировину – читайте у нашому матеріалі.

Як інформує Archdaily, місце розташування будинку унікальне, з особливим характером посеред оазису. Вілла оточена наявними будівлями, проте прихована від дороги та сторонніх очей.

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Цей неймовірний дім розташований у містечку Бентхуйзена, що у Нідерландах.

Незвичний та особливий фасад будівлі / Фото Archdaily

Архітектурна фірма Arjen Reas Architects розробила будинок, який фокусується на зв’язку між повсякденним життям та зеленим садом навколо вілли. Особливу увагу дизайнери приділили місцям для відпочинку та дозвілля.

Дім у мальовничому місці / Фото Archdaily

Площа проєкту становить 210 квадратних метрів. Перший поверх відведений для спільного користування. Простір для родини спроєктований таким чином, щоб мешканці не турбували один одного. На другому поверсі є кілька спалень та ванних кімнат.

Відкритий простір із чудовим видом / Фото Archdaily

Внутрішня частина будинку спроєктована з якомога більшою кількістю відкритих з'єднань. Зовнішню частину будівлі інтегрували в зелений ландшафт за допомогою спеціальних матеріалів та різноманітних форм.

Подовжений дах будинку охоплює веранду / Фото Archdaily

У будівництві використали особливий матеріал – солому, яка йде вертикально вниз від даху і виглядає як тепла ковдра над будинком. Другий матеріал – це чорна деревина з відкритою вентильованою структурою. Разом обидва матеріали забезпечують природний контраст та ідеальну інтеграцію будинку в природне середовище.

Вілла гармонійно перегукується із місцевим ландшафтом, що робить це місце таким казковим.