Довольно часто медицинские департаменты занимают старые здания. Музей американского искусства в Арканзасе решил предоставить свое помещение для Института здравоохранения, но сделать здание уникальным. Как архитекторам это удалось – читайте в материале.

Проект Института целостного здоровья на территории музея американского искусства "Хрустальные мосты" в городе Бентонвилле, штат Арканзас, разработала компания Marlon Blackwell Architects, сообщает Archpaper.

Интересно Скала из света: удивительные фото нового выставочного центра в Китае

Главная идея проекта – пространство и открытость, которые должны олицетворять прозрачность системы здравоохранения. "Доступность для каждого" – именно таким слоганом руководствовались архитекторы.

Дизайн здания и окружающее пространство создают уютную атмосферу / Фото Archpaper

Расположение в кампусе "Хрустальных мостов" и дизайн этого здания создают идеальные условия для интерактивных программ, которые помогут обществу взять на себя ответственность за свое здоровье и благополучие в окружении природы и вдохновляющих произведений искусства.

Формы подчеркивают уникальность проекта / Фото Archpaper

Ну мнению авторов проекта, пересечение искусства, природы и благополучия побуждает людей к участию в программах, беседам и сотрудничеству.

Светлое пространство побуждает к взаимодействию / Фото Archpaper

Институт целостного здоровья – прекрасный пример того, как медицинское учреждение может побудить к активным действиям и вдохновлять на перемены.