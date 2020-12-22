Пространство и прозрачность: как выглядит Институт здравоохранения в Арканзасе – фото
Довольно часто медицинские департаменты занимают старые здания. Музей американского искусства в Арканзасе решил предоставить свое помещение для Института здравоохранения, но сделать здание уникальным. Как архитекторам это удалось – читайте в материале.
Проект Института целостного здоровья на территории музея американского искусства "Хрустальные мосты" в городе Бентонвилле, штат Арканзас, разработала компания Marlon Blackwell Architects, сообщает Archpaper.
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Главная идея проекта – пространство и открытость, которые должны олицетворять прозрачность системы здравоохранения. "Доступность для каждого" – именно таким слоганом руководствовались архитекторы.
Дизайн здания и окружающее пространство создают уютную атмосферу / Фото Archpaper
Расположение в кампусе "Хрустальных мостов" и дизайн этого здания создают идеальные условия для интерактивных программ, которые помогут обществу взять на себя ответственность за свое здоровье и благополучие в окружении природы и вдохновляющих произведений искусства.
Формы подчеркивают уникальность проекта / Фото Archpaper
Ну мнению авторов проекта, пересечение искусства, природы и благополучия побуждает людей к участию в программах, беседам и сотрудничеству.
Светлое пространство побуждает к взаимодействию / Фото Archpaper
Институт целостного здоровья – прекрасный пример того, как медицинское учреждение может побудить к активным действиям и вдохновлять на перемены.
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