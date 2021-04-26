Дом с изящными апартаментами создан архитектором Ма Янсоном с известной компании MAD Architects. Проект призван переносить жителей в уютную провинцию для побега от шума большого города.

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Сооружение расположено в Беверли-Хиллз и получило название Gardenhouse. Здесь безупречно сочетаются внутренние помещения и пространства на открытом воздухе. Совершенное единение удалось воплотить благодаря балконам, вымощенным внутренним дворикам и большой живой внешней живой стене площадью 622 квадратных метра.

Невероятный вид дома / Фото Сontemporist

В здании размещены 16 резиденций, состоящие из пяти вилл Sky, трех домов и восьми садовых квартир.



Волшебный проект / Фото Сontemporist

Резиденции отличаются просторными и открытыми концепциями этажей.

Изысканные апартаменты / Фото Сontemporist

Дизайнерские интерьеры оформлены изысканно и одновременно просто. Дом Gardenhоuse в Беверли-Хиллз – это отличный способ "убежать" в провинциальное милое село от ежедневных забот и шумного города.