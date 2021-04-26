Дім із витонченими апартаментами створений архітектором Ма Янсоном з відомої компанії MAD Architects. Проєкт покликаний переносити мешканців у затишну провінцію для втечі від гамору великого міста.

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Споруда розташована у Беверлі-Хіллз та отримала назву Gardenhouse. Тут бездоганно поєднуються внутрішні приміщення та простори на відкритому повітрі. Досконале єднання вдалося втілити завдяки балконам, вимощеним внутрішнім дворикам та великій живій зовнішній живій стіні площею 622 квадратних метри.

Неймовірний вигляд дому / Фото Сontemporist

У будівлі розміщено 16 резиденцій, що складаються з п'яти вілл Sky, трьох будинків та восьми садових квартир.



Чарівний проєкт / Фото Сontemporist

Резиденції вирізняються просторими та відкритими концепціями поверхів.

Вишукані апартаменти / Фото Сontemporist

Дизайнерські інтер'єри оформлені вишукано та водночас просто. Дім Gardenhоuse у Беверлі-Хіллз – це чудовий спосіб "втекти" у провінційне миле село від щоденних турбот та гамірного міста.