Во Львове разработали проект дома для проживания людей с инвалидностью. Помещение станет альтернативой гериатрическим пансионатам и психоневрологическим диспансерам. Новое помещение станет инклюзивным и современным, а некоторые стены прозрачными. Сейчас проект на 20 человек участвует в голосовании в Общественном бюджете, но голосов пока не хватает. Больше о доме – читайте в материале.

Открыть такой дом могут на базе старой поликлиники на улице Пасечной, пишет Твоє Місто.

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В доме смогут жить 20 взрослых лиц с инвалидностью, которые потеряли опекунов или родителей или если они хотят жить отдельно. Также здесь будет жить персонал.

Помещение выделил город, но для реализации проекта необходимы деньги с Общественного бюджета. Разработкой занялся учебно-реабилитационный центр "Джерело", а результат участвует в голосовании на выделение денег. Впрочем, пока голосов слишком мало.



Так будет выглядеть здание после реконструкции / Фото Твоє Місто

Директор центра "Джерело" Зореслава Люльчак говорит, что такой дом совместного проживания, который бы финансировали за счет общины, не имеет аналогов в нашей стране.

В Украине, когда у людей с инвалидностью умирают родители, те остаются практически одинокими. Если нет близких или родных, которые готовы заниматься ими, люди с инвалидностью попадают в гериатрические пансионаты или в психоневрологические диспансеры. Дом поддержанного проживания, который хотим реализовать, станет этой альтернативой,

– рассказывает директор.



Сегодня здание в запущенном состоянии / Фото Твоє Місто

Новое здание будет иметь три этажа, а в комнатах будут жить по одному или два человека.

Бывшая поликлиника, на базе которой и предлагают создать дом, отключена от городских коммуникаций и находится в запущенном состоянии.



Помещение требует кардинального ремонта / Фото Твоє Місто

По новому проекту, здесь предлагают обустроить пандус, поставить лифт, сделать ремонт, а также обустроить придомовую территорию и создать рядом инклюзивный общественное пространство. По предварительным оценкам, реализация всего задуманного обойдется около 20 миллионов гривен.

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