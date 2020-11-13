У Львові розробили проєкт будинку для проживання людей з інвалідністю. Приміщення стане альтернативою геріатричним пансіонатам та психоневрологічним диспансерам. Нове приміщення стане інклюзивним та сучасним, а деякі стіни прозорими. Зараз проєкт на 20 осіб бере участь у голосуванні у Громадському бюджеті, але голосів поки не вистачає. Більше про будинок – читайте в матеріалі.

Відкрити такий будинок можуть на базі старої поліклініки на вулиці Пасічній, пише Твоє Місто.

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У будинку зможуть мешкати 20 дорослих осіб з інвалідністю, які втратили опікунів чи батьків або якщо вони прагнуть жити окремо. Також тут мешкатиме персонал.

Приміщення виділило місто, але для реалізації проєкту необхідні гроші з Громадського бюджету. Розробкою зайнявся навчально-реабілітаційний центр "Джерело", а результат бере участь у голосуванні на виділення грошей. Втім, поки голосів замало.



Так виглядатиме будівля після реконструкції / Фото Твоє Місто

Директорка центру "Джерело" Зореслава Люльчак каже, що такий будинок спільного проживання, який би фінансували за кошти громади, не має аналогів в нашій державі.

В Україні, коли в людей з інвалідністю помирають батьки, ті залишають практично самотніми. Якщо немає близьких чи рідних, які готові опікуватися ними, люди з інвалідністю потрапляють у геріатричні пансіонати або у психоневрологічні диспансери. Будинок підтриманого проживання, який хочемо зреалізувати, стане цьому альтернативою,

– розповідає директорка.



Сьогодні будівля в занедбаному стані / Фото Твоє Місто

Нова будівля матиме три поверхи, а у кімнатах мешкатимуть по одному або двоє осіб.

Колишня поліклініка, на базі якої і пропонують створити будинок, відключена від міських комунікацій та перебуває у занедбаному стані.



Приміщення потребує кардинального ремонту / Фото Твоє Місто

За новим проєктом, тут пропонують облаштувати пандус, поставити ліфт, зробити ремонт, а також облаштувати прибудинкову територію та створити поряд інклюзивний громадський простір. За попередніми оцінками, реалізація усього задуманого обійдеться у близько 20 мільйонів гривень.

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Дивіться більше фото проєкту будинку та старої будівлі: